„ДПС – Ново начало“ ще внесе предложение за 5% ръст на заплатите в „Български пощи“, ако служебния кабинет не предприеме действия.

"Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в “Български пощи” за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет". Това посочват от „ДПС-Ново начало“ в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

В съобщението се посочва, че „ако служебният кабинет няма воля да направи това, парламентарната група на "ДПС-Ново начало" ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари“.

В него се отбелязва още, че "тези 7000 работещи в “Български пощи”, 5100 от които на минимална работна заплата, нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри".