Затискащият правосъдието въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически и не трябва да бъде предмет на политически договорки. Това заявява служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук.

По думите му решението на проблема не бива да се отлага в очакване на бъдещо преразпределение на политическите сили. Според него става дума единствено за възстановяване на „обикновена нормалност“ в съдебната система.

„В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор“, посочва Янкулов.

Нов протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Той допълва, че българската прокуратура не е повдигнала обвинение за корупция срещу българския европейски прокурор и поставя въпроса дали обществото осъзнава сериозността на това разкритие.

„Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден?“, пише още министърът, като отбелязва, че по темата не е имало коментар от пряко засегнатите главен и градски прокурор.

Според Янкулов правосъдието в страната „буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние“ и то трябва да бъде прекратено възможно най-скоро.

Междувременно от Министерството на правосъдието съобщиха, че министърът е заявил институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов публично да говори за зависимости и криминално влияние в съдебната система. Екипът му декларира и подкрепа за нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

В подписка, подкрепена от магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към гражданите и професионалните общности да застанат открито зад каузата за „отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.