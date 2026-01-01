Северна Кория ще укрепва приятелството и връзките си с Китай, се посочва в телеграма, изпратена от лидера на страната Ким Чен-ун до президента на Китай Си Цзинпин, съобщи КЦТА, предаде ТАСС.

Ким Чен-ун благодари на китайския си колега за поздравленията по повод преизбирането му за генерален секретар на Корейска трудова партия (КТП) на IX партиен конгрес.

Ким поздрави Си: Рядък дипломатически жест от Северна Корея към Китай

"Да продължим да укрепваме и развиваме традиционното корейско-китайско приятелство в съответствие с изискванията на новата епоха и стремежите на народите на двете страни – това е непоколебимата позиция на нашата партия и правителството на републиката. Разчитам, че по пътя към напредъка на съвместното социалистическо дело взаимодействието между двете партии, двете страни – КНДР и КНР – ще бъде по-тясно", се казва в телеграмата.

IX конгрес на КТП се проведе в Пхенян от 19 до 25 февруари. В него участваха пет хиляди делегати и две хиляди наблюдатели.