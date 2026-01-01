От днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори за Народно събрание, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това става чрез интернет страницата на ГРАО или чрез безплатния телефон 0800 1 4726, съобщиха от пресцентъра на главната дирекция.

В предварителните избирателни списъци за обявяване са включени 6 641 768 избиратели. Тези списъци, съгласно чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс, се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни “Население”, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата.

Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно чл. 27, ал. 1 от Избирателния кодекс.

Също от днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез интернет страницата на ГД ГРАО. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Адресната регистрация, съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Съгласно чл. 89, ал. 5 от същия закон, адресите, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.