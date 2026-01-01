Дрон няма, не сме установили в този сигнал дрон - категорично заяви главен комисар Любомир Николов относно сигнала в събота за прелитащ дрон на Летище София.

В събота на 7-и март в дежурната част на Столичната дирекция беше получен сигнал за прелитащ дрон над Летище София.

Въздушното пространство над летището в София е било затворено заради дрон

Служители от Гранична полиция установяват гражданин, който е служител в немска известна авиокомпания от 2008 година, в когото са открили радиостанция и фотоапарт. „С тях той обясни, че слуша радиолокационната кула за излитащи и кацащи самолети, за да има време за подготовка да направи професионални снимки на самолети и да участва с тях в първенство в социалните мрежи“, разясни той.

И го определи като любителска дейност.

В неделя вечер са засечени три дрона на летище "Васил Левски" – София, потвърдиха за NOVA от аеропорта.

Авиационни фотографи: Нямаме връзка с инцидента с дрон на летището в София

Първият сигнал е получен в 23:03 ч., вторият - в 23:27 ч., а последният - 15 минути след полунощ. Не се наложило пренасочване на самолети. Имало само закъснение от 15 минути на полета от Брюксел за София.

Не е ясно чии са безпилотните машини и каква е причината да бъдат пуснати точно над летището.

Припомняме, че в събота (7 март) Летище София беше затворен заради сигнал за прелитащ дрон.