Въздушното пространство над летище „Васил Левски“ в София е било затворено за кратко днес заради дрон.

Системите за наблюдение на летището в София са засекли днес следобед дрон, съобщиха от пресцентъра на аеропорта за БТА.

Веднага е задействана процедурата за защита и са информирани всички необходими институции, сред които Ръководството на въздушното движение, Министерството на вътрешните работи, „Гранична полиция“, казаха от летището.

Информиран е бил и пилотът, изпълняващ полет от Кьолн, на когото се е наложило да пренасочи самолета към летището във Варна. Това е единственият засегнат полет.

Заради засечения дрон въздушното пространство е било за кратко затворено, но вече е отворено и летището оперира нормално, информираха още от аеропорта.

Друг самолет от Лондон е бил насочен за кацане към аерогарата в Пловдив, съобщи NOVA.

Според източници на NOVA в МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.

