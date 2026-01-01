Усилията ни са фокусирани върху спасяването на инвестицията за модернизация на психиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Трябва да се справим със сериозни предизвикателства, за да не изгубим тези средства. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на среща с представители на Българския хелзинкски комитет (БХК) в петък, съобщиха от ресорното министерство на сайта си.

Психиатричната помощ е една от причините да поема този пост и няма нужда да ви убеждавам в моята ангажираност към тази тема, коментира министърът. Той и екипът му представиха и основните приоритети в областта на психиатричната грижа, включително планирани промени в състава и начина на работа на Експертния съвет по психиатрия.

От БХК поставиха въпроса за подписване на споразумение за независим мониторинг в психиатричните лечебни заведения и отправиха препоръки за подобряване на условията и грижите за пациентите, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Доц. Околийски посочи, че вече е изготвен предварителен доклад на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, както и официален отговор от министерството. Ще бъдат анализирани направените констатации и препоръки, като част от усилията за подобряване на условията и стандартите на грижа в психиатричните лечебни заведения, отбелязаха също от здравното ведомство.

Към края на 2024 г. общо за страната лекарите със специалност "психиатрия" в лечебните заведения са 657, каза министър Околийски по време на парламентарен контрол на 27 февруари. По думите му министерството счита задачата за реформирането на психиатричната помощ в България за приоритетна.