Към края на 2024 г. общо за страната лекарите със специалност "психиатрия" в лечебните заведения са 657, каза служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски по време на парламентарния контрол. Въпросът за психиатричната помощ у нас беше на Димчо Димчев от "Възраждане".

Имаме стационарна психиатрична помощ, която се предоставя в 12 психиатрични болници, второстепенни разпоредители на бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), както и в 12 центъра за психично здраве, като един от тях - ЦПЗ- София, е държавна собственост, останалите са общинска, обясни министърът. Има и 22 лечебни заведения за болнична помощ в клиники и отделения по психиатрия.

Здравното министерство постави за приоритет реформирането на психиатричната помощ у нас

По данни на регистъра на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ действащите медицински практики за извънболнична медицинска помощ са 122, от които 120 индивидуални практики и две групови за специализирана медицинска помощ по психиатрия, посочи Околийски. По данни на Националния статистически институт лекарите със специалност "психиатрия" в лечебните и здравни заведения към 31 декември 2024 г. общо за страната са 657. Възрастовата група на хората и като структура следва общата тенденция на застаряване на населението, която много често е и над 60 години, добави той.

По думите му МЗ счита задачата за реформирането на психиатричната помощ в България за приоритетна. В ход е изпълнението на Националната стратегия за психично здраве 2021-2030 г., както и план за действие към нея. Основна част от изпълнението на дейностите по този план включват действия, координирани от Националния съвет за психично здраве, посочи Околийски. Той е изготвил оценка на потребността на населението за психично-здравни услуги на териториално ниво, която показва дефицити. През 2025 г. са изготвени и обнародвани в "Държавен вестник" медицински стандарти по специалностите "детска психиатрия", "психиатрия и съдебна психиатрия", които имат нужда от актуализиране, каза още министърът. Той увери, че МЗ предприема мерки за подобряване условията на живот в държавните психиатрични болници, като в рамките на утвърдения бюджет се увеличават средствата за издръжка и други текущи разходи, които обаче все още не са достатъчни. От 2025 г. трудовите възнаграждения на персонала в държавните психиатрични болници се увеличи с 50%, което, според Околийски, е една добра стъпка.

Здравният министър пред психиатрите: Ще защитавам интересите ви в Бюджет 2026 г.

В 18 лечебни заведения за психиатрична помощ в момента се извършват, като в част от тях са и приключили, строително-ремонтни работи - това е по Плана за възстановяване и устойчивост. За 25 лечебни заведения в системата на психиатричната помощ ще бъде доставена медицинска апаратура.

Човешките ресурси в сектора на здравеопазването, не само в сферата на психичното здраве, са изправени пред редица предизвикателства, подчерта министърът. По думите му за 2025 г. са утвърдени всички заявки на базите за обучение, като финансираните от държавата бази за специална психиатрия са 16. Към настоящия момент броят на специализантите по психиатрия е 91, заявените потребности от лекари и специалисти по психиатрия за 2025 г. са 86. Мога да добавя, че се наблюдава процес на връщане на част от колегите от някои европейски страни за работа в България, отбеляза Околийски.

По думите му МЗ е разработило и изпълнява проект за насърчаване на специализацията по специалности в области с недостатък на специалисти в рамките на програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.". На специализантите по проекта се предоставя месечен финансов стимул в размер на 2,5 минимални работни заплати над получаваното от тях възнаграждение до приключването на специализацията им. До момента по проекта са обявени 31 места по специална психиатрия в общо 10 области с недостиг на такива специалисти. За тях са кандидатствали и са класирани само шест специализанти, обясни служебният здравен министър.

В заключение той увери, че подобряването на условията в лечебните заведения за психиатрична помощ е предизвикателство, но и една от големите цели на министерството, и покани другата седмица депутати в МЗ, за да обсъдят възможни действия.