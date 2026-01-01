Ветеранът от Втората световна война от Хасково Аврам Исак Ниего посрещна 102-ри рожден ден, съобщиха от Военно Окръжие - Хасково.

По този повод началникът на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков посети дома му и го изненада с празнична торта, поздравителен адрес и китка здравец - символ на здраве, дълголетие и благополучие.

„Свободата, на която днес се радваме не ни е дадена даром, тя е извоювана с усилията и саможертвата на хора като Вас. Вашият принос към Родината не се измерва само с подвига на бойното поле, а с примера, който оставяте на идните поколения – пример за чест, отговорност и любов към България”, се подчертава в поздравителния адрес.

Думите на признателност видимо развълнуваха Аврам Ниего. В добро здраве и завиден оптимизъм той благодари на подполковник Петков за жеста и оказаното внимание.

Посещението се превърна в малък празник и за роднините на ветерана, които споделиха празничните емоции и радостта от посещението, разнообразило ежедневието на рожденика.