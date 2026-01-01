Ален Симеонов е известен като ловецът на педофили. Инициативата му започва още като ученик и продължава и до днес. Много от задържаните от него лица по-късно са арестувани и от полицията, след като той е подал сигнали. В "Телеграфно подкастът" той разказва защо се занимава с това.

Симеонов описва себе си като „любител на учтивия натиск“. Той посещава публични места, където десетки родители му стискат ръката заради усилията му да предпази децата от насилие. Според собствените му сметки, той е хванал значително повече „чудовища“ от МВР.

Груминг и брой на заловените

„Това се нарича груминг на запад, т.е. ти да търсиш деца или тинейджъри, които са по-уязвими, с идеята постепенно да се сближаваш с тях и накрая да осъществяваш някакви блудствени действия с тях“, обяснява Симеонов.

Според него през годините инициативата е довела до залавянето на повече от 200 педофили в цялата страна, от които 64 са в София.

На въпроса дали е имало случаи като тези, свързвани с Ивайло Калушев, Симеонов уточнява:

„За тези 5 години съм получавал хиляди сигнали от притеснени родители, които по някакъв начин са разбрали, че детето им е попаднало в лапите на такъв хищник, което е притеснително. Не съм можел да се ангажирам с повечето от тях, защото са изисквали такъв ресурс, с който не съм разполагал. Говоря за организирани хищници, дори част от международна мрежа за трафик на деца. Темата не тръгна от Петрохан, а още отпреди това с разкриването на досиетата на Епстийн.“

Профил на заловените

„Установих, че те по нищо не се различават от средностатистическия човек, т.е. те имат семейства, имат престижни работи, имат деца, имат възможности. Виждаш, че по тези черти е невъзможно да се разпознаят. Всеки може да бъде заподозрян, ако се обосновем само на тези характеристики“, казва Симеонов.

В България липсват ясни понятия за педофилия и сексуално насилие над деца и тийнейджъри. „Повечето от нашите заловени са простаци, селяндури, байганьовци. Мисълта ми е, че това е повече културен проблем, а не толкова уникален, освен ако не визираме тези хищници, които търсят бебета. Това вече е малко по-различно.“

Присъди и бюрокрация

Първата присъда идва след четири години и половина работа по случая. Тя е за последния заловен – 64-ият. Преди това от 63-ма задържани лица нито един не е осъден. „Абсолютно всичко, което сме предоставили като доказателства, е било сходно. Другото, което е впечатляващо за този случай, е, той е осъден по съкратената процедура, призна си. Но лежа половин година в следствения арест.“

През март 2022 г. СДВР организира спецакция за задържането на 21 от заловените от Симеонов, към онзи момент общо около 40 в столицата. „Още тогава знаех, че това дело няма да има резултат, защото е едно – всички случаи са обединени в един. От тези 21 случаи имаме заловен общински съветник, имаме няколко бизнесмени, имаме и такъв, за когото и преди това сме подавали сигнал към 112, но тогава получихме прокурорско постановление, че няма да бъде обвиняван, защото не е извършил престъпление. И каква ирония? Година по-късно го арестираха за съвсем същото престъпление. Значи има нещо, което куца в цялата бюрокрация.“

Методите на Симеонов

„Аз си пиша с хищниците от моя телефон, обаче те не подозират кой стои отзад. Те смятат, че общуват с 13-14 или 15-годишно момче или момченце. Нарочно след това не блокирах такъв, за да видя дали ще продължи да ми пише. И той половин година всяка седмица вероятно се е напивал, винаги вечер ми пише да ме заплашва – че ще ми съсипе живота.“

Телеграфно подкастът

Симеонов описва подхода си като систематичен и целенасочен. Контактът с потенциални нарушители позволява да се събира информация, която по-късно се използва от властите.

Инициативата на Симеонов обхваща различни градове и случаи в страната. Той посочва, че работата изисква ресурс и внимание, които често надвишават възможностите на отделен човек.

През годините сигналите от родителите се умножават, а някои случаи включват организирани групи и международни мрежи. Това налага постоянна комуникация с полиция и прокуратура.

Според него разкриването на педофилите не зависи само от наблюдение на социални характеристики. „Те имат семейства, работят, изглеждат нормално, но действията им разкриват истинската същност“, уточнява той.