На 27 февруари се навършват 11 години от убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов – един от най-ярките критици на режима на Владимир Путин. Прострелян в гръб в центъра на Москва, на метри от стените на Кремъл, Немцов се превърна в символ на политическата съпротива в съвременна Русия.

Убийството му шокира света. Но за мнозина то не беше изненада.

Кой беше Борис Немцов?

Роден през 1959 г., Немцов започва кариерата си като физик, но бързо навлиза в политиката по време на реформите от 90-те години. Той е губернатор на Нижегородска област, а по-късно и вицепремиер в правителството на Борис Елцин.

В края на 90-те години е смятан за една от надеждите на либерална Русия – млад, енергичен и прозападно ориентиран политик.

С идването на Владимир Путин на власт обаче пътищата им се разминават. Немцов постепенно се превръща в един от най-острите критици на Кремъл. Той обвинява властта в корупция, авторитаризъм и злоупотреба с държавни ресурси. Публикува доклади за предполагаеми корупционни схеми и открито осъжда анексирането на Крим.

В страна, където опозицията все по-често е маргинализирана, той остава гласен, активен и видим.

На 27 февруари 2015 г. Борис Немцов е застрелян с четири куршума в гърба, докато се разхожда по Големия Москворецки мост. Мястото е едно от най-охраняваните в руската столица, под постоянно видеонаблюдение.

По това време Немцов подготвя доклад за руското военно участие в Източна Украйна — тема, която Кремъл официално отрича. Неговите съюзници твърдят, че убийството има политически мотив и цели да изпрати ясно послание към всички критици на властта.

В годините преди смъртта си той нееднократно заявява, че се страхува, че Путин може да го убие заради позициите му. В интервюта казва, че не съжалява за избора си да говори открито.

Кой го уби?

През 2017 г. руски съд осъжда петима мъже от Чечения за извършването на убийството. Те получават дълги присъди затвор.

Разследването е водено от Следствен комитет на Русия. Според официалната версия извършителите са действали по религиозни подбуди, обидени от позицията на Немцов относно исляма.

Семейството на Немцов, негови съратници и международни правозащитни организации обаче поставят под въпрос тази версия. Те настояват, че поръчителите на убийството никога не са били разкрити и че разследването не е стигнало до хората, които са наредили покушението.

До днес няма официално установен поръчител.