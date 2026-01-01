Американската компания за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) заяви, че не може да изпълни искане на Министерството на отбраната на САЩ за премахване на мерките за сигурност в нейната технология, предаде Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на компанията Дарио Амодей посочи, че Пентагонът изисква от доставчиците на ИИ да се съгласят с „всяка законна употреба“ на технологията, включително без ограничителни механизми. По думите му това би означавало премахване на предпазните мерки, които възпрепятстват използването на системата за целенасочване на оръжия или за вътрешно наблюдение в САЩ.

Амодей заяви, че Министерството на отбраната е предупредило, че може да извади „Антропик“ от своите системи, ако компанията откаже да отмени защитните механизми. Освен това е било намекнато, че дружеството може да бъде класифицирано като „риск за веригата на доставки“ и че може да бъде приложен Законът за отбранителното производство (Defense Production Act), за да бъде наложено премахването на ограниченията.

„Тези заплахи не променят позицията ни. Не можем да изпълним това изискване с чиста съвест“, заяви Амодей. Той подчерта, че Министерството има право да избира своите договорни партньори, но изрази надежда, че ще преразгледа решението си с оглед на стойността на технологията за въоръжените сили.

По думите му, ако Пентагонът прекрати сътрудничеството с компанията, „Антропик“ ще осигури плавен преход към друг доставчик.

От компанията заявиха, че остават готови да продължат преговорите с Министерството на отбраната и да гарантират оперативната непрекъснатост за американските въоръжени сили.