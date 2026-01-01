В Народното събрание ще се състои първият редовен парламентарен контрол с участието на служебното правителство, предвижда приетата програма на законодателната институция за тази седмица.

На въпроси на депутати в рамките на днешното пленарно заседание ще отговарят служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите Георги Клисурски, Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Михаил Околийски, Юлиян Попов и Димитър Илиев.

Съгласно правилника на Народното събрание (НС) редовният парламентарен контрол е всеки петък в последните три часа на заседанието, освен ако депутатите не решат друго.

Първа точка в дневния ред е Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.

Предвижда се депутатите да обсъдят и Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г.