Колко важно е да бъдем искрени, дори когато е трудно - това е посланието, което Александра Сърчаджиева намира във филма, вече цял месец разсмиващ хиляди в българските киносалони и който – колкото и всевъзможно да звучи, е заснет само за 11 дни.



Става дума за „Брънч за начинаещи“, където обичаната актриса играе ексцентричната, цветна и леко шантава инвеститорка Росена, която "изнася" на гърба си сюжета. А той накратко е: предприемачи пред фалит искат да убедят единствения си потенциален инвеститор колко е добър продуктът им. Правят опита си чрез един луд и непредсказуем брънч, който отвежда зрителя на толкова много и неочаквани места из семейните тайни, че свят да му се завие.

За ролята си Сърчаджиева се готви предварително, като се запознава с различни енергийни ритуали, но признава, че ако трябва да повтори движенията, които прави при пристигането си за брънча, организиран от Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева), едва ли ще са същите. Защото тя залага основно на импровизация, забавление и своя усет. За героинята си Сърчаджиева казва, че си приличат по това, че и за двете е важен вътрешният свят и вътрешният мир.

Виже какво още споделя Алекс Сърчаджиева пред DarikNews:

Откъде дойде вдъхновението Ви за тези феноменални движения във филма, докато „усещате енергията“ в къщата на бъдещите си бизнес партньори в „Брънч за начинаещи“?

Всички тези движения бяха изцяло импровизация от моя страна. Признавам си, че много се забавлявах с тях.

Преди това гледах различни видеа в интернет, свързани с подобен тип ритуали, които правят такива жени, но нищо не ми допадна напълно. Затова реших просто да се доверя на въображението си и да ги създам сама.

Интересното е, че ако трябва да ги повторя дословно, не съм сигурна дали ще успея – те се случиха в момента, напълно спонтанно.

Откривате ли нещо общо между себе си и героинята? Питам, защото публиката Ви познава като човек, който се интересува по-скоро от вътрешния свят на околните, отколкото от повърхностна суета.

Росена е доста по-различна от мен, макар че и тя, както и аз, не се интересува от повърхностната суета. За нея е важен вътрешният свят и вътрешният мир.

Въпреки това, като цяло сме различни – тя е много по-ексцентрична и крайна в поведението си. Това беше и едно от най-големите предизвикателства за мен. Признавам си, че в началото имах притеснения дали ще успея да изградя плътен и достоверен образ, особено предвид краткия снимачен период от 11 дни. Но именно тази разлика ми помогна да изляза от зоната си на комфорт.

No Blink Pictures

В някои сцени изглежда, че с екипа се смеете абсолютно естествено и неподправено. Така ли е наистина? Забавен ли беше снимачният процес?

Снимачният процес беше наистина много забавен. Яна е събрала изключителен екип от хора, които работеха на 100% и с огромно желание, за да се получи филмът по възможно най-добрия начин – както и стана.

Да, мога да кажа, че много се забавлявахме – смеехме се, пеехме, атмосферата беше изключително приятна.

Когато нещо се прави със сърце, това винаги си личи. Според мен именно затова и публиката прие филма толкова добре и искрено се забавлява, докато го гледа.

Какво допринесе за добрата химия между Вас и Вашия семеен партньор във филма, изигран от Стилиян Стоянов?

Стилиян е изключителен артист и прекрасен човек. За мен беше истинско удоволствие да работя с него, още повече че се срещнахме за първи път именно на снимачната площадка.

No Blink Pictures

Химията е нещо, което трудно може да се обясни – или я има, или я няма. При нас се получи още от самото начало. Бяхме на една вълна, с близко усещане за хумор и сходен начин на мислене.

Станахме и приятели, за което много се радвам. Надявам се и занапред да имаме възможност да работим заедно – както в киното, така и в театъра.

Посланието от филма какво е според Вас? Че човек трябва да се усмихва дори на сериозните предизвикателства, като развод в семейството, бърнаут, прекомерно залитане в здравословни режими, недостатъчно средства?

Според мен основното послание е, че каквито и маски да носи човек, рано или късно те падат. Истината винаги излиза наяве – дори и след години.

Затова аз лично вярвам, че човек трябва да бъде честен. Да, понякога истината може да бъде болезнена, но ако отсреща стои стойностен човек, той ще я оцени и ще намерите начин да продължите напред.

Колкото повече лъжи се натрупват, толкова по-сложни стават отношенията. В този смисъл филмът показва именно това – колко важно е да бъдем искрени, дори когато е трудно.

No Blink Pictures

За филма „Брънч за начинаещи“

Филмът „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова поставя зрителя в една необичайна, но съвсем позната ситуация – двама души, Крум и Жана, се опитват да изглеждат подредени и успешни, докато организират уж безобиден брънч за важен гост. Срещата обаче бързо излиза извън контрол, а внимателно поддържаната фасада започва да се пропуква с появата на неочаквани гости, неудобни въпроси и истини, които не търпят отлагане. Зад тази лекота стои внимателно „сготвен“ процес, в който всяка съставка има значение – от доверието между създателите, през свободата на въображението, до актьорите, които умеят да балансират между абсурд, наивност и фина самоирония.

Филмът събира рядко виждан на българския екран актьорски състав. Освен посочените вече Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов, виждаме невероятни превъплащения и от Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака, Филип Буков и др.

„Брънч за начинаещи“ е комедия за опитите ни да държим всичко под контрол, докато животът упорито настоява да бъде непредсказуем. И докато по пътя не всички дубли са перфектни, най-важно сякаш остава с кого ще ги повториш.

Създаден от NO BLINK | Pictures и продуцентите Александър Алексиев и Николай Стоичков и NOVA като ко-продуцент, филмът разгръща линията на Яна Титова след „Доза щастие“ и „Диада“ да създава кино, което говори за съвременния човек с честност, хумор и усещане за мярка.