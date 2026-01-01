Тази вечер жители на Благоевград се събраха на мирно бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загуби живота си след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Бдението е организирано от семейството на момичето.

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая и за ефективна държавна политика срещу разпространението на наркотици сред подрастващите.

Припомняме, че преди дни до жилищен блок в Благоевград бе открито починало непълнолетно момиче. При извършен оглед на мястото от другата страна на сградата полицаите откриха да лежи непълнолетен младеж, който бе транспортиран в София с опасност за живота. Днес от болница „Пирогов“ в столицата съобщиха, че постъпилият по спешност младеж на 17 години от Благоевград вече е изведен от реанимацията. Той е настанен в неврохирургията в стабилно състояние, контактен и адекватен.

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен мъж. В сряда, 27 май, бе разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия 20-годишен мъж. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

Днес следобед от Окръжна прокуратура – Благоевград е внесен протест срещу определението на съда, съобщиха от Апелативна прокуратура – София. Заседанието е насрочено за 4 юни от 10:00 часа пред Апелативен съд – София.