Правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на Република България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

С Решение № 205 от 4 март 2026 г., Министерският съвет е разрешил пребиваването в България, с невоенен характер, на до 15 самолета и до 500 души обслужващ персонал от САЩ, разположени на летище „Васил Левски“ - София. С настоящото решение не се променят характерът, параметрите и условията на вече приетото решение.

Радев: ЕК започва процедура по прекомерен дефицит срещу България, възможни са санкции

По-рано днес и премиерът Румен Радев анонсира, че до момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани.

"Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", обясни министър-председателят.