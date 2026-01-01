Международното учение на Силите за специални операции „Trojan Footprint 26“ събра 3 000 военнослужещи от България, Германия, Грузия, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, САЩ, Република Северна Македония, Унгария и Хърватия, които участваха в тренировъчни действия в няколко държави от Европа. В рамките на учението на територията на България съвместни тренировки проведоха формирования от българските и румънските специални сили.

Като най-голямо учение на Специалните сили в Европа, основната цел на „Trojan Footprint 26“ бе да повиши бойната готовност, оперативната съвместимост и сплотеността между съюзниците от НАТО при изпълнение на задачи в сложна, динамична и многонационална среда. Изборът на реалистични сценарии предостави отлични условия за тестване на съвременните военни способности, тактики, техники и процедури и за укрепване на регионалното партньорство в подкрепа на засилената позиция на НАТО за възпиране и отбрана.

Провеждането на учението потвърди ключовото стратегическо послание, че Силите за специални операции на НАТО притежават изключително висока готовност и са реални, боеспособни, подготвени да интегрират способностите си и да действат заедно бързо и ефективно във всички домейни. Равносметката от работата между българските и румънските военнослужещи показа, че редовната съвместна подготовка гарантира пълна координация и капацитет за колективна отбрана в рамките на отбранителна операция.

Командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков даде висока оценка на представянето на българските военнослужещи – участници в учението, и на нивото на съвместимост с румънските им колеги. „Ние сме силни, защото сме заедно. Ние сме силни, защото можем да разчитаме и да си вярваме един на друг“, заяви той.

Освен тактическото взаимодействие, по време на учението бяха използвани специализирани сценарии, които подготвиха Специалните сили за разпознаване, разбиране и съвместно противодействие на сложни хибридни заплахи като част от координирани кампании под прага на въоръжен конфликт.

Всички тренировъчни дейности на територията на страната бяха детайлно планирани и реализирани в тясна координация с местната и държавната власт, което гарантира минимизиране на затрудненията за населението. „Trojan Footprint 26“ премина при пълна прозрачност, спазване на мерките за безопасност и уважение към населението, доказвайки своя изцяло отбранителен характер и ангажимента на съюзниците към поддържането на мира, стабилността и сигурността в евроатлантическата зона.