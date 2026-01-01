Началникът на общинската дирекция „Сигурност и обществен ред“ Александър Драгнев е дисциплинарно уволнен, съобщи на брифинг кметът на Варна Благомир Коцев.

Причината за освобождаването на служителя е незаконното строителство в местността Баба Алино.

По думите на кмета са уволнени още трима служители на дирекцията.

Решението за освобождаването на Драгнев е мотивирано от извършената вътрешна проверка в администрацията, посочи кметът. Той уточни, че е установено, че служителите на район „Приморски“ са направили първата си проверка в местността през юни 2024 година. Първата проверка на инспекторите от Общината става 7 месеца по-късно, изтъкна кметът. По думите му те са отишли на място, заедно със служителите на районната администрация, но не получили достъп до комплекса, защото били спрени от частни охранители. Коцев изтъкна, че никой не е подал докладна до него за случилото се в Баба Алино. „Никой не ме е уведомил, никой в Общината не е разбрал какво е станало, за да бъде сезирана полицията и да бъде осигурен достъп на служителите“, посочи Коцев.

Той допълни, че през 2024 и 2025 година не са били направени достатъчно проверки в Баба Алино. По думите му инспекциите са били общо четири на брой.

Макар че заповедта за уволнението на директора на УСКОР е издадена днес, срещу него се води дисциплинарно производство от април, допълни кметът. По думите му причината за производството са пропуски в работата на Драгнев. Коцев допълни, че са освободени още трима служители от отдела за строителен контрол в Общината. Той уточни, че техните уволнения не са дисциплинарни. Кметът допълни, че вътрешната проверка продължава и ако бъдат констатирани и други нарушения, ще бъдат освободени и други служители.

За евентуалното събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино Коцев посочи, че няма как да бъдат посочени конкретни срокове, тъй като административните процедури отнемат време. Освен това собствениците, когато бъдат уведомени, имат право да обжалват в съда.

По-рано днес от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна съобщиха, че заради незаконното строителство в местността Баба Алино Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за другиго имотна облага.

Трима души, свързани с дейността на корпорация КУБ, са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Задържани са помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят. От пресцентъра на полицията допълниха, че продължават процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство, свързано с незаконното строителство в Баба Алино.