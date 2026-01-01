Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”.

Очакваното изявление на компанията, която стои зад строежа, е отменено. Като причина се посочват "продължаващите действия, насочени към оказване на натиск, които са блокирали работата на офисите и служителите".

Строителството беше спрямо, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.

В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.

От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор.

И. ф. председателят на ДАНС Деньо Денев не предоставя информация за дейността на украинската групировка, строила край курорт "Златни пясъци", в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавания в миналия парламент. По първоначална информация той е разписал заповедта за екстрадиция на инвеститора, както и забрана за допускането му до България, а след това я отменя.

По думи на варненци инвеститорът се рекламира активно в града под формата на билборди, както и в социалните мрежи. Определян е за влиятелен бизнесмен с голям паричен капитал, но публичните му изяви са оскъдни и за него се знае малко. По неофициална информация се строи и на други места освен в "Баба Алино".