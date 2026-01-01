От ГЕРБ-Варна коментираха незаконното строителство, касаещо 104 незаконни строежа. Арх. Стоян Петков каза, че още от 2024 година казусът е повдигнат.

Нелегален „град“ изникна край Варна: спешна акция и задържани

"В местността “Баба Алено” територията е горска, няма подробни устройствени планове и това застрояване в последните 2 години отвсякъде може да се класифицира като незаконно. Изведнъж администрацията на община Варна се активизира да предприема действия, от началото на 2024 година задаваме едни и същи въпроси в това направление", каза той.

"Недоумявам защо досега нито кметът, нито администрацията, са ни давали отговори, за тези две години ни обясняват, че са предприети всякакви действия", каза още Петков. Той допълни, че през този период са задавани въпроси какво се случва с незаконна постройка до Делфинариума.

От ГЕРБ-Варна казаха още, че председателят на общинския съвет е внесъл предложение за включване на извънредна точка на утрешното заседание, в което настояват за изслушване на кмета Благомир Коцев.

"До края на 2023 година в местността не е забит един пирон и не е отсечено едно дърво, цялото строителство е започнато след това, контролът е бил в ръцете на Коцев в качеството му на кмет, дори длъжностно лице да е издавало друго лице, ние няма как да сме били информирани за това", казаха още от ГЕРБ - Варна.

Припомняме, че във вторник акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град - изградени са постройки, без разрешение, на 100 декара, в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.