Няколко търговски обекта в украинския град Чернигов са били поразени от руски удари тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението "Телеграм" на началника на градската военна администрация Дмитро Брижински.

“По време на среднощната вражеска атака срещу града бяха нанесени удари на няколко търговски обекта. В резултат от нападението бяха нанесени щети на склад, административна сграда, техника и превозни средства", гласи публикацията.

Отбелязва се, че щети са понесли и пет летни вили. Ударите са засегнали и шест високоетажни сгради - изпочупени са прозорци. Аварийните служби и агенциите за комунални услуги работят по отстраняването на последиците от масираната нощна атака с дронове на руските сили, уточнява Укринформ.

По информация на Черниговската областна прокуратура е образувано досъдебно производство за военно престъпление.