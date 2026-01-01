"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 28 май - четвъртък във връзка с изграждане на водомерна шахта на ул. „Росарио“, жк. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „8-ми декември“ между ул. „Росарио“ и ул. „Акад. Стефан Младенов” и ул. „Димитър Стефанов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „8-ми декември “ кръстовището с ул. „Димитър Стефанов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.