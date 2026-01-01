България е отчела ръст от 18,34 процента на регистрациите на нови автомобили през април спрямо същия месец на 2025 г., показват данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA). През четвъртия месец на годината у нас са регистрирани 4742 нови автомобила.

По-силен ръст сред европейските държави е отчетен единствено в Естония, където продажбите са нараснали с над 78 процента, Словения – с над 42 процента, и Великобритания – с над 24 процента.

Малко над 70 на сто от новорегистрираните през април коли в България са с бензинов двигател, 11,8 на сто са с дизелов, 9,6 на сто – електрически, 6 на сто – хибридни и малко под 2 процента – плъг-ин хибриди.

Продажбите на нови автомобили в Европа са се увеличили за трети пореден месец през април, подкрепени от засиленото търсене на електрически и хибридни модели. Регистрациите на нови автомобили на континента са нараснали със 7 процента до 1,15 милиона броя. Само в рамките на Европейския съюз ръстът е 5,1 процента до 972 314 автомобила.

Основните пазари, включително Германия и Великобритания, също отчитат увеличение на продажбите. Доставките на електромобили в Европа са скочили с 38 процента.

През първите четири месеца на 2026 г. са регистрирани 746 899 нови електромобила, които заемат 19,7 на сто от пазара в ЕС. Три от четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 64 на сто от всички регистрации на електромобили, отбелязват силен ръст: Италия (+73,1 процента), Франция (+48,2 процента) и Германия (+41,3 процента). За сметка на това Белгия (+1,1 на сто) отбеляза само умерен ръст.

Силното търсене се разглежда като положителен сигнал за европейските автомобилостроители, които продължават да се сблъскват с излишен производствен капацитет, американски мита и отслабващи продажби в Китай, коментира Блумбърг.

Растежът при регистрациите на електромобили се подкрепя от навлизането на по-достъпни модели както от европейски производители като „Фолксваген“ (Volkswagen) и „Стелантис“ (Stellantis), така и от китайски компании, водени от Би Уай Ди (BYD).

В Германия, най-големия автомобилен пазар в Европа, продажбите на електромобили са нараснали с 41 процента от началото на годината след въвеждането на нови субсидии.

Според анализатори все още не е ясно доколко конфликтът в Близкия изток влияе върху решенията за покупка на автомобили в Европа, въпреки че в Азия по-високите цени на горивата вече увеличават интереса към електромобилите.

В същото време „Блумбърг интелиджънс“ предупреждава, че продължителен конфликт би могъл да се превърне в риск за автомобилния сектор.

Докато по-достъпните електромобили набират популярност, по-скъпите модели срещат по-слабо търсене. Акциите на „Ферари“ (Ferrari) поевтиняха вчера, след като първият изцяло електрически модел на компанията - „Луче“ (Luce), с цена около 550 000 евро, не успя да впечатли инвеститорите и анализаторите.

Продажбите на хибридни автомобили също са се увеличили през април, докато регистрациите на бензинови и дизелови автомобили продължават да намаляват, което потвърждава структурната промяна към автомобили с електрическо задвижване.

„Тесла“ (Tesla) е продължила възстановяването си в Европа след слабата 2025 г., като продажбите на американския производител са нараснали с 47 процента през април.

„Фолксваген“, „Стелантис“, „Мерцедес-Бенц груп“ (Mercedes-Benz Group) и Бе Ем Ве (BMW) също са отчели ръст на доставките.

Китайските автомобилни марки продължават да разширяват присъствието си в Европа, търсейки алтернатива на силната ценова конкуренция на вътрешния пазар. Сред най-продаваните китайски марки са „Джийли“ (Geely) и Би Уай Ди.

„Чери аутомобайл“ (Chery Automobile) е сред най-бързо растящите производители с ръст на продажбите от 322 процента. Според данните моделите „Джейку“ (Jaecoo ) на компанията се радват на силен интерес сред британските потребители.