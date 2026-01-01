Предстои Висшият съдебен съвет (ВСС) да разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор, каза в кулоарите на парламента Атанас Славов от „Демократична България“ (ДБ).

„Преди да вземе решение по този въпрос ВСС трябва да довърши дисциплинарното производство. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкне с обезщетение 20 заплати без да понесе дисциплинарна отговорност“, посочи той.

Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба

Славов добави, че първо трябва да се довърши дисциплинарното производство и да се стигне до дисциплинарно уволнение. „Ние ще предложим да има увеличен срок за разглеждане на дисциплинарни производства - две години“, каза той.

Не може човек във висящо дисциплинарно производство да напуска системата с обезщетение, както сме виждали години наред да се случва, каза още той.

„Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи като Петьо Еврото. След като тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика“, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.