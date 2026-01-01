Иранските власти са възстановили частично интернет връзката в страната след почти тримесечно прекъсване на фона на войната с Израел и САЩ. Това съобщи организацията за наблюдение на интернет трафика NetBlocks.

„Данните в реално време показват частично възстановяване на интернет свързаността в Иран на 88-ия ден от прекъсването“, написа организацията в „Екс“, цитирана от АФП.

От NetBlocks уточниха, че все още не е ясно дали това означава окончателен край на „най-продължителното национално прекъсване на интернет в съвременната история“.