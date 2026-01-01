До дни Гърция ще отвори за движение обхода на пропадналия заради свлачище път за Комотини, предаде БНР. Засегнатият участък е част от международното трасе от Кърджали до Бяло море, през прохода "Маказа". Той остана затворен повече от три месеца, а движението беше пренасочено по други маршрути.

Очакванията на гръцката страна са обходът да бъде готов до края на седмицата, стана ясно след разговор на областния управител на Кърджали Бисер Николов с колегата му Манолис Тапатзас.

Според представители на местната власт в Комотини пускането на пътя ще облекчи движението на хиляди автомобили през лятото.