Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че страните от региона вече няма да служат като щит за американските бази, в писмено изявление, излъчено по държавната телевизия.

„Сигурно е, че часовникът няма да се върне назад и нациите и земите в региона вече няма да служат като щит за американските бази“, каза Хаменей, който не се е появявал публично откакто пое поста през март, в послание по повод празника Курбан байрам.

Той настоя, че САЩ „освен че вече нямат никакво безопасно убежище в региона за агресия и създаване на военни бази, с всеки изминал ден се отдалечават все повече и повече от предишната си позиция“, предаде АФП.

Коментарите идват в момент, когато Иран и САЩ продължават преговорите с цел постигане на споразумение за прекратяване на войната, която започна на 28 февруари и се разпространи в целия регион. От 8 април е в сила крехко примирие.

Министерството на външните работи на Иран по-рано заяви, че Техеран и Вашингтон са постигнали разбирателство по много въпроси в рамките на преговорите за сключване на споразумение за прекратяване на войната, но предупреди, че сключването на споразумение все още не е предстоящо.

Иранската революционна гвардия съобщи, че е свалила американски дрон и е стреляла по други самолети, опитващи се да навлязат във въздушното пространство на страната, без да уточни кога са се случили инцидентите.

Революционната гвардия предупреди още „срещу всяко нарушение на примирието от страна на агресорската американска армия и счита правото си на реципрочен отговор за легитимно и неотменимо“.

Централното командване на САЩ съобщи на 25 май, че въпреки примирието силите са нанесли удари по ракетни бази в южната част на Иран и по кораби, опитващи се да поставят мини.

Техеран не е потвърдил официално американската атака, но държавните медии съобщиха за експлозии в южния пристанищен град Бандар Абас, без да посочат източника им.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си Али Хаменей, който беше убит при първите удари на САЩ и Израел на 28 февруари, предизвиквайки ответни атаки от страна на Иран в целия регион.