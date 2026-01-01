Великобритания е изправена пред една от най-интензивните горещи вълни в последните години, след като температурите достигнаха до около 36°C и предизвикаха сериозни смущения в транспорта.

Влакове са били спрени по време на движение, а някои линии отменени поради екстремната жега и технически проблеми, включително неизправни климатични системи. Пътници са били евакуирани, а на гарите са раздавани бутилки с вода заради задушните условия.

Затруднения има и в градския транспорт. Претъпкани метро линии, автобуси и влакове бележат сутрешния час пик, докато милиони хора се връщат на работа след уикенда.

Метеорологичната служба съобщи, че нощните температури не са паднали под 21,3°C в части на Лондон — явление, известно като „тропическа нощ“. Експерти определят жегата като „изключителна за Великобритания, дори през лятото“.

Освен транспортните проблеми, горещата вълна предизвика и обществено недоволство. Социалните мрежи се изпълниха с коментари за „непоносима жега“, а много хора съобщават за затруднен сън и изтощение.

В същото време властите предупреждават гражданите да избягват продължително излагане на слънце и да носят вода при пътуване. Част от железопътните компании, включително „South Western Railway“, отмениха редица услуги с цел да намалят риска от инциденти.

Според Метеорологичната служба за гореща вълна се счита период, в който температурите надвишават определен праг в продължение на поне три дни. В Лондон този праг е 28°C.

Очаква се времето постепенно да започне да се охлажда през следващите дни, но на места температурите ще останат над обичайните за сезона.

Експерти отбелязват, че подобни екстремни горещини стават все по-чести и по-интензивни, като климатичните промени играят съществена роля за това.