От 1 юли район „Изгрев“ спира сметопочистването и сметоизвозването на битовите и едрогабаритните отпадъци поради правно-законова невъзможност да продължи да изпълнява дейността, съобщава кметът на района Делян Георгиев на своята страница във Фейсбук.

Той подчертава, че Столичната община трябва да поеме изцяло управлението на отпадъците в „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“.

Георгиев припомня, че вече шест месеца районната администрация помага на Столичната община със собствена специализирана техника, работници и организация, като има готовност да продължи работа и през юни при положение че получи необходимото финансиране. Той припомня, че единствено „Изгрев“ от всички засегнати от извънредното положение с боклука столични райони е успял сам да организира почистването и да не допусне криза в кварталите.

„Дадохме „аванс“ на Столичната община, за да може да пренасочи и без това ограничения си към момента ресурс към „Слатина“, „Подуяне“, „Люлин“ и „Красно село“ и оправдахме доверието и очакванията на жителите на района“, пише кметът.

Той съобщава, че своевременно е предупредил Столичната община и Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) за спирането на работата от страна на екипите на района и изразява надежда да не се получи сериозно затруднение в преходния период. Георгиев очаква СПТО да поеме изцяло сметосъбирането и сметоизвозването още в първия ден на месеца.

Делян Георгиев припомня, че обществената поръчка на Столичната община за сметопочистване и сметоизвозване на „Зона 3“ („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“) е била обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията.

През май тази година Столичната община избра изпълнител за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в „Зона 3“. На първо място е класирано обединението „Чистота София“ ДЗЗД, което е определено за изпълнител на обществената поръчка. В процедурата участват още „Еко Ресурс-Р“ ООД и „Евро Импекс“ ЕООД, класирани съответно на второ и трето място.