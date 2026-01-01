75-годишна жена е в болница с множество наранявания след побой от свой роднина в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 43-годишен благоевградчанин, който около 21:50 часа на 24 май 2026 г. на автобусна спирка в ж.к. „Еленово“ в Благоевград е нанесъл удари с ръце и крака на 75-годишна негова родственица.

Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград с комоцио, мозъчен оток и различни травматични увреждания на вътрешните органи. По случая е образувано досъдебно производство.