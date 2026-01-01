Спипаха тонове контрабанден зехтин в Димитровград, съобщиха от полицията.

На 21 май е проведена съвместна акция на униформени и служители на ОД на МВР-Хасково.

Иззеха тонове контрабандни черен дроб и овча мас в Свиленград

Проверен е склад за съхранение и търговия на едро с храни, намиращ се на улица „Хасковска“.

В присъствието на управителя на дружеството, в обекта е намерено маслиново олио в различни опаковки с общо количество 3843 литра, за които 35-годишният управител не е предоставил документи за произход, а на опаковките не е упоменат производител.

Количествата са поставени под възбрана с констативен протокол. Служители на ОДБХ са връчили две разпореждания за забрана.