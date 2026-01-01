Иззеха тонове животински продукти без документи за произход в Свиленград, съобщиха от полицията.

На 19 май при съвместна проверка със служители от Областна дирекция по безопасност на храните те са проверили месопреработвателно предприятие в с управител 53-годишен турски гражданин.

В него проверяващите са намерили 38623 кг продукция от животински произход - черен дроб и овча мас, без необходимите документи за вид и произход.

Продукцията е запечатана по надлежния ред от служители на ОДБХ за последващо отношение.