Синдикатът на административните служители (САС) към Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ изразява своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10% без предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции. Това се казва в отворено писмо, изпратено до премиера, министъра на финансите, министри от кабинета, ръководители на агенции и др. Позицията е публикувана на сайта на КТ „Подкрепа“.

„Налагането „на калпак“ на съкращения без реална оценка на дейностите и необходимостта от човешки ресурс може да се определи като управленски произвол, който ще доведе до допълнително обезкървяване на администрации, които и към момента работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване“, пише в позицията. Като тревожни се определят и намеренията „за въвеждане на механизъм за увеличение на възнагражденията с еднакъв процент за всички администрации, независимо от съществуващите огромни дисбаланси в нивата на заплащане“.

„Настояваме ясно да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата“, призовават от САС.

От синдикалната организация предупреждават, че напрежението сред работниците и служителите в държавната администрация е сериозно. „При продължаване на тази политика САС „Подкрепа“ ще предприеме всички позволени от закона действия за защита на правото на достоен труд и справедливо възнаграждение на своите членове, включително организиране на протести, ефективни стачни действия и други форми на синдикален натиск“, пише в позицията.

Тази седмица вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5 на сто, заложено в удължителния закон, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 г. да бъдат намалени с 10 на сто, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев увери, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят. Той добави, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани.