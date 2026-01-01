Софийска районна прокуратура обвини 29-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13 май около 22,30 часа в жилище в град София, обвиняемият многократно удрял с юмруци в главата, лицето и тялото жената, от която има дете. След това я удрял и с метална пръчка в областта на гърба. Вследствие на ударите й причинил лека телесна повреда.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. Той е задържан до 72 часа.

Днес, 20.05.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия.