Няколко случая на домашно насилие са регистрирани в периода 30 април – 3 май в Стара Загора и региона, съобщиха от полицията. По повечето от тях са образувани досъдебни производства, а част от извършителите са задържани.

На 1 май 21-годишна жена е подала сигнал, че в село Маджерито е била пребита от 68-годишния съжител на майка си. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Отново на 1 май 31-годишна жена съобщила, че ден по-рано в Стара Загора е била ударена от 28-годишния мъж, с когото живее. Тя е отказала медицински преглед.

Разследват няколко случая на домашно насилие в Старозагорско

На 3 май след полунощ от Центъра за спешна медицинска помощ е подаден сигнал за 54-годишна жена, пострадала след побой в заведение в Стара Загора. Тя е настанена в болница, а извършителят все още се издирва.

На 2 май вечерта 40-годишна жена сигнализирала, че 24-годишният ѝ син е нарушил заповед за защита. Мъжът е напуснал адреса и се издирва.

Два случая на домашно насилие в Старозагорско

Същия ден са регистрирани още два случая в община Казанлък. В село Шейново 31-годишен мъж е задържан, след като нанесъл побой и отправил заплахи към 24-годишна жена. В град Крън 35-годишен мъж също е задържан за аналогично деяние спрямо жена, с която живее.

По-късно същата вечер в Стара Загора е получен сигнал от 44-годишна жена за отправени заплахи от 34-годишния ѝ партньор. Мъжът е установен и задържан.

По всички случаи са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава.