Разследват два случая на домашно насилие в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 7 август е подаден сигнал от 25-годишен мъж, че в село Главан, на сестра му - 21-годишна жена, е бил нанесен побой от 29-годишен мъж, с когото живяла на семейни начала.

На потърпевшата е била оказана медицинска помощ и е била освободена за домашно лечение. Мъжът е задържан.

При друг случай - на 7 август е подаден сигнал от 41-годишна жена, че в Стара Загора е била ударена от съпруга си - 37-годишен мъж, който е задържан.