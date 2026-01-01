Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°. През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. Синоптиците обявяват оранжев код за опасно време в почти цялата страна. Кодът е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, София област, София град, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Жълт код (една степен по-ниско) за потенциална опасност е в сила за останалата част от страната - Варна, Добрич, Плевен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

НИМХ

В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.

В началото на новата седмица ще бъде студено, със значителна облачност, на места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°; във вторник минималните температури ще се понижат още. В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в Южна България ще се повишат. Облачността ще е значителна, в Дунавската равнина ще е мъгливо.

В края на периода в Северна България ще e облачно, мъгливо и студено, а над Южна – облачността ще е разкъсана, на места до предимно слънчево. В Дунавската равнина през целия ден температурите ще се задържат отрицателни, а в Горнотракийската низина максималните ще достигат до 5°-6°.