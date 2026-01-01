Гръцките хотелиери съобщават за масово анулиране на резервации в резултат на напрежението в Близкия изток. Цените на горивата доведоха и до поскъпване на билетите за морския транспорт.

Собствениците на хотели в Гърция съобщават, че губят традиционните си туристи от Израел и САЩ, които анулират резервации поради войната в Близкия изток, пише БНР .

От друга страна се увеличават туристите, които пренасочват почивките си от Египет и Турция към гръцките острови.

Британските туристи изненадаха с огромния си интерес към малкия остров Алонисос, като резервират почивки извън възможностите на местните хотели.

Председателят на Съюза на гръцките хотелиери Циклакидис заяви, че ако войната продължи, до май загубите за гръцкия туризъм ще са огромни.

От туристическия сектор коментират, че покачването на цените на транспорта, както и високите цени на горивата ще принудят туристите да пренасочат почивките си към по-близки дестинации.

Цените на фериботния транспорт са вече с 10% по-скъпи. В същите рамки се увеличиха и билетите на междуградските автобуси.

Високите цени на горивата засегнаха и градския транспорт.

Авиокомпаниите гарантират за броя на полетите през туристическия сезон, но при по-скъпи цени.