Жестокост в хасковското село Войводово. Група тийнейджъри пребиха до смърт куче, съобщиха от полицията.

На 9 март е подаден сигнал от 48-годишна жена от града, че е намерила животното в безпомощно състояние.

Жената е заявила, че при преглед при ветеринар се установило, че кучето е бито и следва да бъде приспано, тъй като било в много тежко състояние.

Извършителите са петима младежи на 17 и 18 години от селото.

Те са направили самопризнания за извършеното от тях деяние, като описали подробно действията си спрямо кучето, както и намерението си да го убият.

Работата по случая продължава.