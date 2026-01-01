На 10 март 2026 г., в 15:58 ч., полицейски екип на РУ – Чирпан спрял за проверка лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишен неправоспособен мъж на бул. „Георги Димитров“ в града.

При тест с техническо средство за употреба на наркотици са открити амфетамин и метамфетамин.

По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.