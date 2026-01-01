Върховният административен съд отхвърли жалба на Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ против решение на Централна избирателна комисия.

Процесното решение се отнася до назначаване съставите на секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 19 април 2026г. С оспорената т. 32 е прието, че след назначаване съставите на СИК, РИК извършва промени в персоналния състав единствено в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК, или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Неразделна част от решението са Указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК. Процесният административен акт е мотивиран единствено с обсъждането, обективирано в приетия като доказателство препис - извлечение от Протокол № 776 от 04.03.2026 г.

ВАС приема, че решението на ЦИК, в оспорената му част по т. 32, е законосъобразно. Издадено от компетентния за това орган, в рамките на законовите му правомощия по чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 ИК, а именно да осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове; да осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии; да назначава районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок. При упражняване на тези правомощия камисията е длъжна да уреди по ясен и еднакво приложим начин организацията по назначаването и функционирането на СИК, така че районните комисии да действат еднообразно на територията на цалата страна. Това решение е типичен пример на упражняване на методическо ръководство върху дейността на избирателните комисии.

Върховните магистрати приемат, че обжалваната част от решението на ЦИК не е постановена в противоречие с материалноправни разпоредби на Конституцията на Република България и на Изборния кодекс. В случая не се касае за разширително тълкуване на разпоредби от кодекса, а за преповтарянето им, така както "неясно" са уредени в кодекса. С това не се нарушават или застрашават изборните права на гражданите.

Решението по административно дело № 2535 от 2026 г. на ВАС е окончателно.