Прокуратурата разкри нови подробности около трагичните случаи край хижа Петрохан и връх Околчица, при които загинаха шестима души. Разследващите са категорични, че няма данни за намеса на външни лица на нито едно от двете местопроизшествия, а активните действия по разследването по случая „Петрохан“ и „Околчица“ не са спирали. Това заяви на брифинг заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова .

Разследванията се водят по две конкретни направления - едното е свързано с шетимата мъже при хижата Петрохан и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура - София за причинената смърт на шестимата мъже.

Доказателствата сочат: При Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство

„Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия“, категорична бе прокурор Николова.

Експертизите сочат, че при тримата мъже на връх Околчица е огнестрелно нараняван в областта на главата. „При 15-годишното дете има входна рана в лявата слепоочна област от упор, при Николай Златков има входна рана в челната област също от упор и при Ивайло Калушев също от упор или непълен упор входна рана в устната кухина“, разясни заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София.

Продължава разследването за смъртта на мъже край „Петрохан”: Какво се знае до момента

По искане на прокуратурата е вдигната банкова тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Към момента е установено, че са правени дарения към дружеството и членовете му от длъжностни лица. За последните 3-4 години, по свидетелски покзания, са дарени близо 300 000 лева – дарявани са не само пари, а и дрон. „Най-голямо дарение, отново по свидетелски показания, е в размер на 255 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов“, съобщи Наталия Николова.

Извършен е допълнителен оглед на местопроизшествието, както и на иззетия кемпер от връх Околчица, от който са иззети веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система, това заяви старши комисар Иван Маджаров, заместник-директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел „Разследване“.

Иззетите доказателства се изследват, направени са допълнителни огледа на хижа „Петрохан“, както и претърсване на прилежащите превозни средства около хижата. Назначени са 29 експертизи. Прегледани и иззети са документи, разпитани са свидетели.

„Относно настъпилата смърт на кучетата, ще ви прочета данни от експертизата. Смъртта на животните е настъпила в резултат на задушаване с въглероден оксид и в резултат на болковия шок от получените изгаряния“, посочи Маджаров.

Приобщени са и експертните заключения на съдебно-медицинските експертизи на труповете на 15-годишното момче, Ивайло Калушев и Николай Златков на връх Околчица.

„При първоначалния оглед на кемпера тримата са намерени в много близко положение и почти един до друг. Относно момчето – причината за смъртта му е транзиторно-огнестрелно нараняване в главата и главния мозък, довело до състояние, несъвместимо с живота. Смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна. По отношение на Николай Златков – причината за смъртта е сляпото огнестрелно нараняване в главата и главния мозък, довело до състояние несъвместимо с живота. Смъртта е в пряка връзка с посоченото огнестрелно нараняване. Настъпила е бързо и е била неизбежна. Изстрелът е бил от упор. Относно Ивайло Калушев – причината за смъртта му е огнестрелно нараняване на главата и главния мозък, довело до състояние, несъвместимо с живота. От упор. Смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“, уточни още заместник-директор на ГДНП.

Предстои да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участие на вещи лица в съответните области. Тази експертиза ще даде отговори на редица въпроси, свързани с поведението на шестимата, начина им на живот, отношенията между тях, както и яснота за мотивите извършените престъпления, посочиха експертите.