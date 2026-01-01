Митнически служители задържаха 14 985 контрабандни облекла и парфюми, обозначени със знаци на световни марки, при проверка на автобус край Кардам.

На 5 март 2026 г. мобилни екипи от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Централното митническо управление спират за проверка автобус с турска регистрация в района на Кардам. Превозното средство е пътувало по маршрут от Турция към Румъния и е било селектирано за контрол след извършен рисков анализ.

Автобусът е съпроводен до специализираното хале за щателна митническа проверка на граничния пункт при Кардам. По време на проверката митническите инспектори откриват 14 050 текстилни изделия и 935 опаковки парфюми, всички с обозначения на защитени търговски марки, които не са били декларирани.

Контрабандните „маркови“ стоки са задържани, а на преносителите са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“, въведени след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.