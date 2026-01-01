/ Агенция „Митници“

Митнически служители задържаха 14 985 контрабандни облекла и парфюми, обозначени със знаци на световни марки, при проверка на автобус край Кардам.

На 5 март 2026 г. мобилни екипи от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Централното митническо управление спират за проверка автобус с турска регистрация в района на Кардам. Превозното средство е пътувало по маршрут от Турция към Румъния и е било селектирано за контрол след извършен рисков анализ.

Агенция „Митници“

Автобусът е съпроводен до специализираното хале за щателна митническа проверка на граничния пункт при Кардам. По време на проверката митническите инспектори откриват 14 050 текстилни изделия и 935 опаковки парфюми, всички с обозначения на защитени търговски марки, които не са били декларирани.

Контрабандните „маркови“ стоки са задържани, а на преносителите са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“, въведени след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.

Агенция „Митници“

 

Последвайте ни

Добрич