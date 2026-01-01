Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извършва проверки по сигнали за подвеждащо обозначаване на произхода на плодове и зеленчуци. Темата беше поставена на среща между ръководството на Агенцията и Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“. „Вносна продукция се преопакова и се предлага на пазара като българска“, заявиха представителите на Камарата. Те настояха за още по-засилен контрол при вноса, проследимостта на продукцията и правилното обозначаване на нейния произход.

При наличие на конкретни сигнали ще се извършват проверки на място, включително на терени, заявени като овощни и зеленчукови насаждения, беше категоричен изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Ако се открият несъответствия или липса на реална производствена дейност, ще се проследява цялата верига до установяване на произхода на продукцията. Агенцията има готовност да включи в контрола и други компетентни органи, за да се прекратят практиките, които подвеждат потребителите и ощетяват коректните производители.

Представителите на бранша заявиха готовност да съдействат на БАБХ, като предоставят информация за нелоялни търговци.

Разпространението на вредителя „Черна златка“ също беше сред основните теми на разговора. Бръмбарът и ларвите му са сериозна заплаха за овошките и борбата с него е приоритет за сектора. Експерти на БАБХ са изготвили ръководство за справяне с вредителя, а предприетите мерки са част от разширения обхват на „Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“.