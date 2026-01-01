На 10 март 2026 г., в 08:16 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в складово помещение към частен имот в село Самуилово. Произшествието е ликвидирано от шест екипа на РСПБЗН – Сливен, като в гасенето е участвала и техника от собственика на имота. Местопроизшествието е посетено и от екип на ЕВН.

По първоначални данни при пожара са унищожени: 200 бали фураж, 15 тона фураж, три ролетни врати, електрическа инсталация и покривна конструкция с площ около 300 кв. м. Спасени са една сграда, едно животно и около 1 000 бали фураж.

Няма пострадали хора. Най-вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в електрическата инсталация на склада.