Чрез служебния кабинет „Петрохан“, ПП-ДБ отново ще правят ала-бала с изборите, заяви в декларацията от името на ПГ Станислав Балабанов от "Има такъв народ".

По думите му, служебният кабинет, наричайки го отново "Петрохан", затъва всеки ден и все повече в "кафявото блато на задкулисното кадруване" в опит за овладяване на държавата и провеждане на най-нечестните избори, които предстоят.

„На практика машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Грозната истина е, че чрез служебния кабинет „Петрохан“ ПП-ДБ бавно, систематично и целенасочено се подготвят да правят отново ала-бала с изборите на 19 април“, каза Балабанов.

Зам.-председателят на ПГ на ИТН обяви, че е проверил кой е служебният министър на електронното управление Георги Шарков, кои са неговите приятели и защо точно той ще отговаря за организационно-техническата подготовка за изборите. По думите му вече е ясно, че служебното правителство е изцяло зависимо от ПП-ДБ. "Оказва се, че министърът на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова“, добави той.

Заместник-председателят на ПГ на ИТН настоя машините за предстоящия вот да бъдат проверени, пломбирани и инсталирани от държавни служители.