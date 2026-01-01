56-годишна жена от ломско село стана жертва на любовна измама, съобщиха от полицията.

Жената е била заблудена и е предала пари на мъж, с когото поддържала романтични отношения в интернет.

В периода от август 2025 г. до 10 март, чрез комуникации в приложения, той е успял да заблуди жена, че поддържат романтични отношения.

Тя му превела на посочена от него сметка сумата от 4 595 евро.

По случая са снети обяснения от потърпевшата и се води разследване.