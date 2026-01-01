Временната парламентарна правна комисия прие на второ четене законопроект за създаване на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), свързан с изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Един от членовете на КПК ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, един ще се избира от Висшия адвокатски съвет.

Прието беше сроковете за обжалване на решения по избор на членове на КПК да бъдат съкратени от седем на три дни, както и за членове на комисията да се предлагат хора, чиято възраст позволява да завършат петгодишния си мандат, преди да навършат 65 години.

С промените се намалява наполовина срокът за становища към кандидатите за член на КПК, избран от президента. От един месец на 14 дни се намалява и срокът след публикуване на всички становища за издаване на президентски указ за избор на член на антикорупционната комисия.

Временната комисия реши материалите, събрани при извършване на оперативно-издирвателната дейност, да се изпращат на компетентната прокуратура ведно с мотивирано становище на Комисията.

След дебат заради противоречие в сроковете беше отхвърлено предложението на депутатите от „Прогресивна България“ Елена Нонева и Асен Бабачев изборът на състав на КПК да се извършва шест месеца преди изтичането на мандата на действащите членове.

По време на заседанието Любен Иванов от „Демократична България“ направи предложение за изслушване на Теодора Георгиева, Емилия Русинова, Бойко Борисов и Даниел Кирилов относно мрежите на влияние на Петър Петров - Еврото, но то беше отхвърлено.