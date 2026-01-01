Легендата на българския футбол Любослав Пенев се чувства доста по-добре и дори обмисля да отиде в Бургас, за да посети събитието, което организира Стилиян Петров - "Мач на Надеждата", научи Gong.bg. Срещата ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур".
Пенев се бори с коварна болест, но лечението му върви отлично и вече мисли за завръщане във футбола.
Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:
- подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;
- финансова и морална помощ към Любо Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;
- директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.