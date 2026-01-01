Френският президент Емнюел Макрон прие днес в Елисейския дворец българския премиер Румен Радев, става ясно от профила му във Facebook, където публикува и две снимки.

"Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност - ние засилваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-обединена Европа", написа Макрон в публикацията.

След приема в Елисейския дворец Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер.

Утре българският премиер ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, а след това ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.